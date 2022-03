Cina: trovato scheletro gufo estinto 6mln di anni fa

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAR - I paleontologi hanno scoperto lo scheletro fossile incredibilmente ben conservato di un gufo estinto vissuto più di sei milioni di anni fa nella Cina nord-occidentale.

Secondo uno studio pubblicato oggi dalla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Science, le orbite oculari fossilizzate hanno rivelato che l'esemplare era attivo di giorno, non di notte segnando la prima traccia di antico gufo diurno.

Il team di ricerca guidato da Li Zhiheng e Thomas Stidham dell'Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology che fa capo all'Accademia Cinese delle Scienze ha dato alla specie il nome di Miosurnia diurna in riferimento al suo stretto parente vivente, la Surnia ulula.

Stando allo studio, lo scheletro fossile è stato rinvenuto in rocce sedimentarie ad un'altezza superiore ai 2.100 metri nel bacino di Linxia della provincia cinese del Gansu, ai margini dell'altopiano del Qinghai-Tibet.

Il fossile conserva quasi l'intero scheletro dall'estremità del cranio, passando per le ali e le zampe, fino all'osso della coda, insieme a parti del corpo raramente osservate in stato fossile come le ossa a sostegno dell'apparato linguale, i tendini muscolari delle ali e delle zampe e persino i resti del suo ultimo pasto a base di un piccolo mammifero.

"È l'incredibile conservazione delle orbite oculari di questo cranio fossile che ci permette di rilevare che questo gufo prediligeva l'attività diurna e non notturna", spiega Li, primo autore del documento.

Gli animali notturni richiedono nel complesso occhi e pupille più grandi per vedere in condizioni di scarsa luminosità, mentre quelli diurni hanno occhi e pupille più piccole.

I ricercatori hanno ricostruito la dimensione e la forma della corona iridale e della pupilla dell'occhio del fossile per determinarne il diametro complessivo e del foro che permetteva il passaggio della luce.

In seguito, l'hanno confrontato con gli occhi di 55 specie di rettili e più di 360 specie di uccelli tra cui molti gufi, arrivando alla conclusione che l'occhio assomiglia maggiormente a quelli dei gufi viventi che in gran parte non sono notturni.

Utilizzando l'albero genealogico aviario per ricostruire le abitudini ancestrali dei volatili, compresi i gufi, hanno scoperto che questa specie era diurna sebbene, secondo lo studio, quasi certamente l'antenato di tutti i gufi viventi fosse notturno.

"Questo scheletro fossile ribalta quanto pensavamo di sapere sull'evoluzione dei gufi", conclude Li. (XINHUA)