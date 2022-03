Cina: primo volo per vettore con booster strap-on

(XINHUA) - TAIYUAN, 29 MAR - Una versione modificata del razzo vettore Long March-6 con booster a combustibile solido 'strap-on' ha compiuto oggi il suo volo inaugurale, inviando due satelliti nell'orbita prevista.

Il razzo è partito dal Taiyuan Satellite Launch Center, nella provincia cinese dello Shanxi, alle 17:50 (ora di Pechino).

Il vettore modificato è il primo tipo di razzo cinese dotato di booster a combustibile solido 'strap-on', utilizza propellenti non tossici, non inquinanti e può inviare satelliti in orbita sincrona con il sole.

Uno dei due satelliti lanciati effettuerà test e ricerche scientifiche, indagini sul territorio, sulle risorse e altri compiti. L'altro eseguirà la verifica della tecnologia di rilevamento dell'ambiente spaziale.

Quella di oggi è stata la 412esima missione della serie di razzi Long March. (XINHUA)