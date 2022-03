Cina: Jiangsu, investimento capitale fisso +10,8%

(XINHUA) - NANCHINO, 29 MAR - La provincia orientale cinese del Jiangsu ha osservato un aumento del 10,8% su base annua del suo investimento a capitale fisso nel primo bimestre del 2022, come rende noto l'ufficio di statistica provinciale.

Durante il periodo, gli investimenti nelle industrie high-tech sono aumentati del 43,6%. Sul totale, gli investimenti nella produzione e nei servizi high-tech hanno osservato invece un balzo rispettivamente del 47,2% e del 27,9% su base annua.

Per quanto riguarda invece le principali industrie high-tech, gli investimenti nella produzione farmaceutica e nei servizi di informazione hanno guadagnato rispettivamente il 39,7% e l'82,5% rispetto all'anno precedente.

Nei primi due mesi del 2022, gli investimenti nelle industrie manifatturiere sono aumentati del 30% rispetto all'anno precedente. Sul totale, gli investimenti nella produzione di macchinari e attrezzature elettriche, di prodotti in metallo e di strumenti sono cresciuti rispettivamente del 60,6%, del 51% e del 43,2%. (XINHUA)