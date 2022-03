Cina: fissati obiettivi energetici per il 2022

(XINHUA) - PECHINO, 29 MAR - La National Energy Administration cinese ha rilasciato una serie di linee guida sullo sviluppo energetico per il 2022, enunciando nel dettaglio gli obiettivi per assicurare le forniture di energia e aumentare la relativa efficienza.

Stando a queste ultime, nel 2022, la capacità annuale di produzione energetica nazionale ammonterà a 4,41 miliardi di tonnellate di carbone standard, mentre la produzione di petrolio greggio raggiungerà circa 200 milioni di tonnellate.

Nelle linee guida si legge che la produzione di gas naturale invece dovrebbe raggiungere i 214 miliardi di metri cubi.

Vi sarà inoltre il tentativo di abbassare costantemente la dipendenza della nazione dal carbone, con l'impegno ad aumentare la quota di combustibile non fossile nel consumo energetico complessivo della Cina portandola a circa il 17,3%.

Le linee guida sottolineano che l'eolico e la generazione di fotovoltaico rappresenteranno circa il 12,2% del consumo di energia. (XINHUA)