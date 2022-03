Cina: boom industria abbigliamento sportivo

(XINHUA) - FUZHOU, 29 MAR - Felpe con cappuccio con accattivanti caratteri cinesi. Cappotti ricoperti di strisce di tigre. Scarpe con motivi floreali tradizionali. L'abbigliamento sportivo homemade cinese è l'ultima mania delle giovani generazioni del Paese, che cominciano a passare dai marchi internazionali a quelli prodotti localmente.

Dietro questa moda cinese, chiamata 'guochao', c'è una fiorente industria cinese di abbigliamento sportivo e un mercato alimentato in parte dai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, che emergono come una nuova forza trainante per la crescita economica del Paese.

Anta Sports, un marchio cinese di abbigliamento sportivo, ha pubblicato i propri dati il 22 marzo mostrando che le entrate nel 2021 hanno raggiunto i 49,3 miliardi di yuan, con un aumento del 38,9% anno su anno. Secondo Euromonitor, una società globale di ricerche di mercato, Anta Sports ha detenuto il 16,2% della quota del mercato delle calzature e dell'abbigliamento sportivo in Cina nel 2021, superando il 14,8% di Adidas e avvicinandosi al 25,2% di Nike, che rappresenta la quota maggiore.

Con l'ascesa dei marchi nazionali arrivano maggiori richieste. "Continueremo a incoraggiare l'innovazione tecnologica negli sport performativi e a fornire la migliore esperienza di prodotto per i consumatori con diverso potere d'acquisto", ha affermato Wu Yonghua, direttore esecutivo di Anta Sports.

Anche altri attori del mercato come Li-Ning e Xtep sono da tenere in considerazione. Xtep non ha ceduto sotto la crescente pressione al ribasso sull'economia cinese, aggravata da sporadiche epidemie di Covid-19. Al contrario, le sue entrate sono raddoppiate rispetto al 2017, superando i 10 miliardi di yuan per la prima volta nel 2021. (SEGUE)