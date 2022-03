Cina: azioni rapide per contenere ritorno del Covid

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 MAR - Misure decise, rapide e specifiche sono state attuate in tutta la Cina per contenere l'ultima ricomparsa del nuovo Coronavirus.

Ieri in Cina continentale sono stati rilevati 1.228 nuovi casi confermati a trasmissione nazionale, tra cui 1.055 nella provincia nord-orientale di Jilin e 96 a Shanghai, insieme a 5.658 casi locali asintomatici. Lo ha reso noto la Commissione Sanitaria Nazionale attraverso il proprio bollettino giornaliero.

La variante Omicron, altamente contagiosa e sfuggente, ha costituito una nuova minaccia per le misure antiepidemiche esistenti.

Il centro economico cinese Shanghai, dove oltre 4.300 portatori asintomatici sono stati individuati in un giorno, ha avviato un nuovo ciclo di test molecolari in tutta la città a partire dalle 5:00 del mattino di ieri.

La megalopoli con una popolazione di oltre 24 milioni di abitanti è stata divisa in due parti, in modo da applicare una gestione temporanea a circuito chiuso tra il 28 marzo e il 5 aprile e dare la caccia alle possibili infezioni, frenando la diffusione del virus. Entro 20 ore, i campioni di più di 8,2 milioni di persone sono stati sottoposti alle analisi.

Le autorità locali hanno annunciato che la misura è stata presa per frenare la diffusione del virus, proteggere la vita delle persone e raggiungere l'obiettivo dinamico zero-Covid il prima possibile. (SEGUE)