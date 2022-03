Cina: azioni rapide per contenere ritorno del Covid (3)

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 MAR - EQUILIBRIO TRA CONTROLLO DELL'EPIDEMIA E ATTIVITÀ ECONOMICHE Pur attenendosi al principio dinamico zero-Covid, le autorità a tutti i livelli stanno facendo del proprio meglio per mantenere le attività economiche in funzione e non disturbare molto la vita delle persone.

Anche se servizi tra cui autobus, metropolitana, traghetti, taxi e ride-hailing attraverso piattaforme online sono sospesi nelle aree di Shanghai in cui la gestione è a circuito chiuso, gli aeroporti della città, le stazioni ferroviarie e i terminal internazionali per passeggeri e merci stanno funzionando normalmente.

I dati ufficiali mostrano che il flusso di container del porto di Shanghai rimane a un livello elevato di circa 140.000 Teu al giorno.

Essendo uno dei centri finanziari più trafficati del mondo, le principali piattaforme di trading finanziario situate nella Pudong New Area, tra cui Shanghai Stock Exchange, Shanghai Futures Exchange e China Financial Futures Exchange, stanno tutte funzionando senza problemi.

Il nuovo ciclo di test in tutta la città è una versione ottimizzata dell'originale screening a griglia, o screening esteso dei cittadini nei distretti, industrie e gruppi chiave, che Shanghai aveva avviato in precedenza, secondo Wu Fan, un membro del team di esperti per la prevenzione e il controllo del Covid-19 della municipalità di Shanghai.

"La mossa è utile per contenere rapidamente la tendenza all'aumento della situazione epidemica e tagliare la trasmissione nelle comunità il prima possibile", ha dichiarato Wu.

Anche le aziende straniere hanno espresso fiducia negli sforzi della Cina per combattere l'epidemia.

"Shanghai è una città molto resiliente e vitale. Ha una solida base economica, un ambiente commerciale stabile, un dna aperto e inclusivo. Per le imprese globali, questi vantaggi non saranno indeboliti dall'epidemia", ha precisato Wang Yunfeng, presidente e amministratore delegato di Hsbc Bank (China) Co.

