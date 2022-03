Cina: azioni rapide per contenere ritorno del Covid (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 29 MAR - MISURE DI QUARANTENA NECESSARIE Il numero crescente di casi asintomatici ha portato una pressione senza precedenti sui luoghi di quarantena a Shanghai.

Una procedura di quarantena ordinata e rapida che ospiti il maggior numero possibile di contagiati è vitale per garantire una prevenzione epidemica efficace e misure di controllo contro la variante Omicron, secondo Chen Erzhen, responsabile delle cure mediche nei luoghi di isolamento di Shanghai.

"Anche se altamente trasmissiva, la virulenza della variante Omicron sta gradualmente diminuendo e questo spiega il gran numero di infezioni asintomatiche", ha commentato Chen, aggiungendo "tuttavia per alcuni anziani con malattie pregresse, esiste il rischio che le loro condizioni si aggravino, quindi l'isolamento è necessario in questo momento".

Nella provincia di Jilin, nel nord-est della Cina, dove sono stati segnalati la maggior parte dei casi confermati, sono stati lanciati cicli di test di massa.

Zhang Li, vicedirettore della commissione provinciale per la salute, ha affermato che le rigide misure di prevenzione e controllo sono riuscite a contenere la diffusione delle infezioni, ma che il livello di rischio resta alto a causa del gran numero di persone contagiate nella fase iniziale.

L'ufficiale ha aggiunto che sono ancora necessari test molecolari e misure di quarantena efficaci per contenere ulteriormente la diffusione del virus.

A Jilin sono stati costruiti 19 ospedali provvisori. Il 26 marzo a Shanghai gli oltre 150.000 metri quadrati dello Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center sono stati convertiti in un luogo di isolamento in grado di ospitare circa 7.000 persone.

"I nostri medici sono assidui e sovraccarichi di lavoro. Le ore passate nelle tute hazmat sono state estese da sei a oltre 10 al giorno", ha rivelato Chen, sottolineando che l'obiettivo principale del team medico è stato il trattamento precoce.

Simili ospedali d'emergenza sono stati costruiti anche in altre regioni a livello provinciale, tra cui Liaoning, Hunan, Mongolia Interna e Jiangxi. (SEGUE)