Auto: Geely,collaudo veicoli e-metanolo in Danimarca

(XINHUA) - COPENAGHEN, 29 MAR - L'azienda cinese Geely ha iniziato ieri il collaudo di veicoli ecologici a e-metanolo, o metanolo verde, nel porto danese di Aalborg.

Le due berline e il mezzo pesante sono alimentate con l'e-metanolo prodotto dalla Power to X (PtX), un carburante sostenibile, neutrale in termini di carbonio e rinnovabile.

La Danimarca lo vuole promuovere in quanto fornisce una soluzione per immagazzinare l'eccesso di energia rinnovabile e per stabilizzare la rete elettrica del Paese.

Il ministro dei Trasporti danese Trine Bramsen, che ieri ha preso parte alle prove dei veicoli, ha chiesto un maggiore sostegno per queste tecnologie: "non è una questione che riguarda solo un singolo Paese, ma il futuro del mondo intero", ha detto ai microfoni di Xinhua.

Quest'ultima ha poi proseguito: "ritengo quindi che sia importante avere una forte cooperazione e condividere le conoscenze in questo campo. Non si tratta di noi stessi, ma dei nostri figli e dei nostri nipoti".

Nel frattempo, la Geely ha fatto sapere che l'obiettivo della sua collaborazione con la Danimarca è la promozione dell'e-metanolo e della mobilità green in Europa.

Il porto di Aalborg è pronto a investire 2 miliardi di corone danesi (300 milioni di dollari) nel trasporto green, come ha dichiarato a Xinhua il presidente della struttura Lasse Frimand Jensen.

Recentemente, il governo danese ha annunciato un ampio accordo sulla produzione di energia Power-to-X che include una gara d'appalto governativa per 1,25 miliardi di corone danesi (184 milioni di dollari).

La Danimarca è leader nella produzione di energia rinnovabile eolica e solare, tuttavia la sfida in questi settori è la dipendenza dalle condizioni meteorologiche.

L'impiego del metanolo verde per la navigazione commerciale è già stato sperimentato dal colosso danese Maersk.

La Danimarca inoltre, ha instaurato una robusta infrastruttura per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto del metanolo. (XINHUA)