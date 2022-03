Huawei: robusta crescita profitti netti nel 2021

(XINHUA) - SHENZHEN, 28 MAR - Il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei ha mantenuto delle solide operazioni per tutto il 2021, raggiungendo 113,7 miliardi di yuan (circa 17,8 miliardi di dollari) di utili netti, in crescita del 75,9% su base annua, e 636,8 miliardi di yuan di entrate, secondo quanto dichiarato oggi dalla società.

"Nel complesso, la nostra performance è stata in linea con le previsioni", ha affermato il presidente a rotazione di Huawei, Guo Ping, durante la conferenza stampa sul resoconto annuale del 2021 tenuta a Shenzhen, nella provincia meridionale del Guangdong.

"Il nostro carrier business è rimasto stabile, l'enterprise business ha registrato una crescita costante, e il consumer business si è espanso rapidamente in nuovi settori", ha detto Guo.

Secondo il resoconto, nel 2021, il carrier business di Huawei ha generato 281,5 miliardi di yuan di entrate, e lavorando con vettori e partner in tutto il mondo, l'azienda ha firmato oltre 3.000 contratti commerciali per applicazioni industriali 5G.

Nel periodo, l'enterprise business di Huawei è cresciuto rapidamente, generando 102,4 miliardi di yuan di entrate. Oltre 700 città e 267 aziende elencate dalla Fortune Global 500 hanno scelto Huawei come partner per la trasformazione digitale, e l'azienda ora lavora con oltre 6.000 fornitori di servizi e operazioni in tutto il mondo. (SEGUE)