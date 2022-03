Huawei: robusta crescita profitti netti nel 2021 (2)

(XINHUA) - SHENZHEN, 28 MAR - Al contempo, il suo consumer business ha generato 243,4 miliardi di yuan di entrate l'anno scorso, e ha continuato a registrare una crescita costante delle vendite di dispositivi smart indossabili, schermi intelligenti, auricolari true wireless stereo (Tws) e Huawei Mobile Services (Hms).

"Nonostante un calo delle entrate nel 2021, la nostra capacità di realizzare un profitto e generare flussi di cassa è in aumento, e siamo maggiormente in grado di affrontare l'incertezza", ha dichiarato alla conferenza stampa Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei.

Il resoconto annuale mostra che il flusso di cassa dell'azienda proveniente dalle attività operative è aumentato drasticamente nel 2021, raggiungendo quota 59,7 miliardi di yuan.

L'azienda ha speso la cifra record di 142,7 miliardi di yuan in R&S nel 2021, la quale rappresenta il 22,4% delle sue entrate totali e ha portato la sua spesa totale in R&S degli ultimi 10 anni a oltre 845 miliardi di yuan.

Nel 2021, Huawei si è inoltre concentrata sulla costruzione dei suoi ecosistemi openEuler, MindSpore e HarmonyOS basati sui principi di collaborazione aperta e crescita condivisa. Oltre 8 milioni di sviluppatori stanno attualmente utilizzando le piattaforme aperte di Huawei, il suo software open-source e gli strumenti di sviluppo, secondo il resoconto.

"In futuro, Huawei farà evolvere il suo percorso nella digitalizzazione, nella trasformazione intelligente e nelle basse emissioni di carbonio", ha affermato Guo. "Puntando su talento, ricerca scientifica e spirito innovativo, aumenteremo continuamente gli investimenti al fine di rimodellare i nostri paradigmi per le teorie fondamentali, l'architettura e il software, e sviluppare la nostra competitività a lungo termine".

