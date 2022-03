Covid: Shanghai inasprisce le misure di controllo

(XINHUA) - SHANGHAI, 28 MAR - Ieri sera le autorità locali di Shanghai hanno fatto sapere che questa mattina, a partire dalle 5:00 (ora locale), il centro economico cinese avrebbe avviato un nuovo round di tamponi molecolari a tappeto in tutta la città.

Secondo l'ufficio di prevenzione e controllo del Covid-19 cittadino infatti, dalle 5 del 28 marzo alla stessa ora del 1° aprile, la gestione temporanea a circuito chiuso sarà applicata nelle aree ad est e a sud del fiume Huangpu, tra cui Pudong e le zone adiacenti, al fine di consentire l'esecuzione dei tamponi molecolari.

Poi, dalle 3:00 del mattino del 1° aprile alla stessa ora del 5 aprile, una simile gestione temporanea a circuito chiuso per l'esecuzione dei test sarà lanciata principalmente nei distretti urbani a ovest del fiume Huangpu.

L'ufficio ha fatto sapere che la misura è stata presa per frenare la diffusione del virus, proteggere la vita e la salute delle persone e raggiungere al più presto possibile l'obiettivo dell'approccio dinamico a casi-zero.

Nelle aree interessate, le comunità residenziali saranno soggette alla gestione a circuito chiuso e i residenti saranno tenuti a rimanere nelle proprie abitazioni, mentre sarà consentita la consegna senza contatto dei beni di prima necessità.

Inoltre, tutte le imprese, ad eccezione di quelle necessarie a soddisfare le necessità primarie della popolazione e il funzionamento cittadino, opereranno in gestione chiusa o i loro dipendenti lavoreranno da casa.

Nel frattempo, nelle aree a gestione chiusa saranno sospesi i servizi tra cui autobus, metropolitana, traghetti, taxi e ride-hailing online. (XINHUA)