Covid: atleti cinesi in lotta contro nuova ondata

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - "È la campionessa olimpica? Non può essere vero", questo è ciò che si sono chieste molte persone mentre erano in fila per il tampone molecolare dopo aver visto il nome 'Li Xiaoxia' scritto sul retro dell'abbigliamento protettivo di una volontaria, collegandolo a quello della campionessa olimpica cinese di tennis da tavolo.

È quanto successo sabato a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning e l'intuizione dei residenti in fila si è rivelata corretta.

Li, che ha conquistato il Grand Slam di carriera vincendo ai Giochi olimpici, ai Campionati mondiali e alla Coppa del mondo, stava lavorando come volontaria presso il punto di raccolta dei tamponi molecolari nel distretto di Hunnan a Shenyang, aiutando le persone a registrarsi prima di sottoporsi ai tamponi.

Dopo l'ultima recrudescenza di Covid-19, la Cina si sta impegnando al massimo per contenere la diffusione del virus.

Su Weibo, una piattaforma cinese simile a Twitter, la campionessa ha scritto: "faccio la mia parte nella lotta contro il virus. Superiamo insieme le difficoltà. Ho solo dato il mio contributo. Speriamo che la pandemia finisca presto", per poi aggiungere, "in precedenza, quando mi sono sottoposta al tampone per il Covid-19, ho visto il personale medico e i volontari lavorare instancabilmente. Ce la mettono davvero tutta. Come membro del Partito comunista cinese e residente del distretto di Hunnan, ho sentito l'obbligo di dare il mio contributo alla prevenzione e al contenimento della pandemia in città". (SEGUE)