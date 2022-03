Covid: atleti cinesi in lotta contro nuova ondata

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - "È la campionessa olimpica? Non può essere vero", questo è ciò che si sono chieste molte persone mentre erano in fila per il tampone molecolare dopo aver visto il nome 'Li Xiaoxia' scritto sul retro dell'abbigliamento protettivo di una volontaria, collegandolo a quello della campionessa olimpica cinese di tennis da tavolo.

È quanto successo sabato a Shenyang, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning e l'intuizione dei residenti in fila si è rivelata corretta.

Li, che ha conquistato il Grand Slam di carriera vincendo ai Giochi olimpici, ai Campionati mondiali e alla Coppa del mondo, stava lavorando come volontaria presso il punto di raccolta dei tamponi molecolari nel distretto di Hunnan a Shenyang, aiutando le persone a registrarsi prima di sottoporsi ai tamponi.

Dopo l'ultima recrudescenza di Covid-19, la Cina si sta impegnando al massimo per contenere la diffusione del virus.

Su Weibo, una piattaforma cinese simile a Twitter, la campionessa ha scritto: "faccio la mia parte nella lotta contro il virus. Superiamo insieme le difficoltà. Ho solo dato il mio contributo. Speriamo che la pandemia finisca presto", per poi aggiungere, "in precedenza, quando mi sono sottoposta al tampone per il Covid-19, ho visto il personale medico e i volontari lavorare instancabilmente. Ce la mettono davvero tutta. Come membro del Partito comunista cinese e residente del distretto di Hunnan, ho sentito l'obbligo di dare il mio contributo alla prevenzione e al contenimento della pandemia in città".

Nel riconoscere Li dal suo passeggino, la figlia della campionessa non faceva che gridare: "mamma, mamma", per poi chiederle: "mamma, quando torni a casa?" "Tornerò più tardi", ha risposto l'atleta che, prima di lasciare il centro, si è poi rivolta al personale medico e ai volontari: "vi prego, proteggetevi mentre lavorate. Finché il tempo me lo consentirà, combatterò il virus insieme a voi".

La sportiva ha sottolineato: "dopo aver lavorato con loro, ho scoperto che questi volontari e il personale medico hanno fatto molto di più di quanto mi aspettassi. Spero che sempre più persone possano impegnarsi nel volontariato e provare un senso di soddisfazione e felicità come l'ho provato io aiutando gli altri".

Molti utenti su Internet hanno elogiato le azioni di Li nella lotta contro il virus.

Un netizen il cui nome utente è 'qiaozongaisuofen' ha commentato: "sei fantastica. Per favore, tieni al sicuro anche te stessa".

Come Li, anche la campionessa olimpica di ciclismo Gong Jinjie e la campionessa mondiale di pattinaggio di velocità Li Qishi si sono offerte volontarie per la prevenzione e il controllo della pandemia.

Un video che mostra Gong impegnata nel volontariato nella città di Changchun ha ottenuto oltre 28.000 mi piace sulla piattaforma di video brevi Douyin, dove molti utenti le hanno reso omaggio nei loro commenti. 'mantiandoushixiaoxingxing' ha scritto: "solo le lacrime possono esprimere i sentimenti che sto provando".

'Dingbo' gli ha fatto eco: "quando la patria aveva bisogno di te per vincere una medaglia olimpica, ce l'hai fatta. Ora che la società ha bisogno di te, sei diventata un'eroina nella lotta contro il virus".

Gong ha poi risposto in questo modo: "ho solo fatto quanto in molti hanno già fatto. Spero che il Jilin possa superare la pandemia e riprendere presto la vita normale".

Li, parlando del suo volontariato, ha spiegato: "voglio fare qualcosa per la mia città", per poi proseguire, "solitamente mi allenavo e gareggiavo fuori città e raramente tornavo a casa durante l'anno. Ho fatto una vacanza dopo le Olimpiadi Invernali di Pechino, dopodiché è tornata la pandemia di Covid-19. Ho l'obbligo morale di impegnarmi nel volontariato e di fare qualcosa per la mia città natale".

Anche altri atleti cinesi si sono dati da fare nella lotta contro la nuova ondata di Covid-19 in modalità differenti.

Poiché la maggior parte delle persone che vivono a Shenyang sono tenute a lavorare a distanza tra il 24 e il 30 marzo, i Liaoning Flying Leopards, squadra della Chinese Basketball Association (Cba), hanno pubblicato un video con la promettente stella Zhang Zhenlin e l'allenatore di fitness Jaime Capella che danno indicazioni su come allenarsi da casa.

Su Yiming, che ha vinto un oro e un argento nello snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pechino, ha donato invece 10.000 capi di abbigliamento protettivo alla sua città natale di Jilin, scrivendo sulle scatole: "continua così, Jilin. Il personale medico ha lavorato sodo".

Un netizen ha commentato così il gesto: "ha 18 anni ed è una fonte d'ispirazione".

Nato nella provincia nord-orientale cinese dell'Heilongjiang, il campione olimpico di pattinaggio di velocità Gao Tingyu sabato ha donato 3.000 casse di noodles istantanei e 90.000 mascherine alle associazioni di beneficienza di Heilongjiang e Jilin. Fonti hanno fatto sapere che questi beni sono arrivati ieri nelle province di destinazione. (XINHUA)