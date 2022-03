Covid: atleti cinesi in lotta contro nuova ondata (3)

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - Come Li, anche la campionessa olimpica di ciclismo Gong Jinjie e la campionessa mondiale di pattinaggio di velocità Li Qishi si sono offerte volontarie per la prevenzione e il controllo della pandemia.

Un video che mostra Gong impegnata nel volontariato nella città di Changchun ha ottenuto oltre 28.000 mi piace sulla piattaforma di video brevi Douyin, dove molti utenti le hanno reso omaggio nei loro commenti. 'mantiandoushixiaoxingxing' ha scritto: "solo le lacrime possono esprimere i sentimenti che sto provando".

'Dingbo' gli ha fatto eco: "quando la patria aveva bisogno di te per vincere una medaglia olimpica, ce l'hai fatta. Ora che la società ha bisogno di te, sei diventata un'eroina nella lotta contro il virus".

Gong ha poi risposto in questo modo: "ho solo fatto quanto in molti hanno già fatto. Spero che il Jilin possa superare la pandemia e riprendere presto la vita normale".

Li, parlando del suo volontariato, ha spiegato: "voglio fare qualcosa per la mia città", per poi proseguire, "solitamente mi allenavo e gareggiavo fuori città e raramente tornavo a casa durante l'anno. Ho fatto una vacanza dopo le Olimpiadi Invernali di Pechino, dopodiché è tornata la pandemia di Covid-19. Ho l'obbligo morale di impegnarmi nel volontariato e di fare qualcosa per la mia città natale". (SEGUE)