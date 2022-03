Covid: atleti cinesi in lotta contro nuova ondata (2)

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - Nel riconoscere Li dal suo passeggino, la figlia della campionessa non faceva che gridare: "mamma, mamma", per poi chiederle: "mamma, quando torni a casa?" "Tornerò più tardi", ha risposto l'atleta che, prima di lasciare il centro, si è poi rivolta al personale medico e ai volontari: "vi prego, proteggetevi mentre lavorate. Finché il tempo me lo consentirà, combatterò il virus insieme a voi".

La sportiva ha sottolineato: "dopo aver lavorato con loro, ho scoperto che questi volontari e il personale medico hanno fatto molto di più di quanto mi aspettassi. Spero che sempre più persone possano impegnarsi nel volontariato e provare un senso di soddisfazione e felicità come l'ho provato io aiutando gli altri".

Molti utenti su Internet hanno elogiato le azioni di Li nella lotta contro il virus.

Un netizen il cui nome utente è 'qiaozongaisuofen' ha commentato: "sei fantastica. Per favore, tieni al sicuro anche te stessa". (SEGUE)