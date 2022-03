Covid: a Shenzhen riprendono le regolari attività

(XINHUA) - SHENZHEN, 28 MAR - La metropoli meridionale cinese di Shenzhen ha ripreso le regolari attività lavorative e produttive, allentando le restrizioni sul consumo di pasti al chiuso.

Lo hanno fatto sapere ieri le autorità locali.

Secondo una circolare emessa dal quartier generale cittadino per la prevenzione e il controllo del Covid-19, i residenti devono essere in possesso di certificati che attestano l'esito negativo a un tampone molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti per accedere o uscire dalle comunità residenziali, per visitare luoghi pubblici o per utilizzare il trasporto pubblico.

Nel documento si legge che rimarranno chiusi gli asili nido e le istituzioni dell'istruzione e della formazione in presenza, aggiungendo che continueranno i controlli rigorosi sugli assembramenti e che i residenti sono invitati a non lasciare la città a meno che non sia necessario.

Quanto disposto dalla circolare sarà in vigore dal 28 marzo al 5 aprile. (XINHUA)