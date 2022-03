Cina:1mld kWh da mega parco eolico offshore di Shapa

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - Un parco eolico offshore nella zona costiera della città di Shapa, situato nella provincia meridionale cinese del Guangdong, ha generato un miliardo di chilowattora (kWh) di elettricità secondo il dato aggiornato al 25 marzo di quest'anno.

Lo ha riferito oggi Science and Technology Daily.

Secondo quest'ultimo, la quantità di elettricità generata può sostituire 307.600 tonnellate di carbone standard e ridurre 840.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica, l'equivalente alla crescita di 3.309 ettari di bosco di latifoglie.

Il parco eolico, che fornisce energia verde per lo sviluppo della Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, è stato finanziato e costruito dalla China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd., con una capacità installata totale di due milioni di kW.

Questo consiste di 315 turbine eoliche offshore, quattro stazioni di booster offshore e quasi 1.000 chilometri di cavi sottomarini.

La Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area può ricevere ogni anno circa 5,6 miliardi di kWh di energia pulita generata dal parco eolico, soddisfacendo il consumo annuale di elettricità di circa 2,4 milioni di famiglie. (XINHUA)