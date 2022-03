Cina: sgravio fiscale per chi ha figli sotto 3 anni

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - La Cina ha annunciato politiche di sgravio fiscale per i genitori che hanno figli al di sotto dei 3 anni, secondo una circolare del Consiglio di Stato pubblicata oggi. A partire dal 1° gennaio 2022, il reddito imponibile individuale di tali genitori può essere ridotto di un totale di 1.000 yuan (157 dollari) al mese per ogni bambino e la deduzione può essere applicata per intero da un solo genitore o può essere divisa in parti uguali.

Questa misura rappresenta l'attuazione di una decisione riguardante il miglioramento delle politiche sulla natalità finalizzata a promuovere lo sviluppo a lungo termine ed equilibrato della popolazione adottata dal Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e dal Consiglio di Stato a luglio.

(XINHUA)