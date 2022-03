Cina promuoverà sviluppo verde della Belt and Road

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - La Cina promuoverà lo sviluppo verde della Belt and Road, rafforzando la cooperazione internazionale sul tema. Lo ha dichiarato oggi il massimo pianificatore economico del Paese, la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

La Cina mira a migliorare la cooperazione in diverse aree con i Paesi lungo la Belt and Road entro il 2025, e a formare un modello di sviluppo verde per l'iniziativa entro il 2030, secondo linee guida pubblicate dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e tre dipartimenti corrispondenti.

La cooperazione sull'energia pulita sarà intensificata, dal momento che la Cina incoraggia le aziende che producono energia solare ed eolica a "diventare globali" e promuove la cooperazione tecnologica in settori che includono l'energia rinnovabile, l'energia nucleare avanzata, le reti intelligenti e l'energia a idrogeno.

Al contempo, saranno incentivati i veicoli a nuova energia e i piani di trasporto intelligente lungo la Belt and Road, mentre lo slancio di sviluppo dei treni merci Cina-Europa verrà consolidato, e la logistica verde avanzerà.

La Cina continuerà a ottimizzare la struttura commerciale e svilupperà intensamente il commercio di prodotti verdi di alta qualità, ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto.

Inoltre, verrà intensificata la collaborazione nell'affrontare il cambiamento climatico e la finanza verde, aggiunge il documento. (XINHUA)