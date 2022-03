Cina: liberati 50.000 avannotti di storione

(XINHUA) - WUHAN, 28 MAR - Circa 50.000 avannotti di storione cinese, una specie ittica in via di estinzione, sono stati liberati nella sezione di Wuhan del Fiume Yangtze, nella provincia centrale cinese dell'Hubei.

Tutti gli avannotti sono stati allevati in cattività dall'Institute of Hydroecology, amministrato congiuntamente dal ministero delle Risorse Idriche e dalla Chinese Academy of Sciences.

I ricercatori hanno applicato dei segni fluorescenti su 2.500 avannotti con specifiche caratteristiche prima di liberarli, al fine di facilitare il successivo monitoraggio.

"È importante realizzare la riproduzione artificiale e sviluppare il gruppo di specie artificiali in modo da ripristinare la riproduzione naturale dello storione cinese", ha dichiarato Liao Xiaolin, ricercatore dell'istituto.

Da ottobre 2021 a marzo di quest'anno, i tecnici hanno indotto artificialmente la nascita di 110.000 avannotti di storione cinese, ha detto Liao.

Soprannominato 'panda acquatico', lo storione cinese è una specie sottoposta alla protezione di primo livello dello Stato.

Tuttavia, la popolazione della specie simbolo del Fiume Yangtze è drasticamente diminuita alla fine del 20° secolo a causa delle attività umane invasive. (XINHUA)