Cina lancia piattaforma per l'istruzione pubblica

(XINHUA) - PECHINO, 28 MAR - Una piattaforma nazionale intelligente è stata lanciata oggi per fornire una serie di servizi pubblici legati all'istruzione, secondo quanto dichiarato dal ministero dell'Istruzione cinese.

Il sito www.smartedu.cn integra le piattaforme cinesi per l'istruzione elementare e media, l'istruzione professionale e superiore, e la piattaforma per i servizi di impiego per i laureati, e fornirà agli utenti una vasta gamma di corsi e servizi educativi.

Alla cerimonia di lancio, il ministro dell'Istruzione Huai Jinpeng, ha promesso che si tratterà un sistema di servizio pubblico digitale per l'istruzione, e che sarà sviluppato un corso online per insegnanti e studenti in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

La piattaforma sarà utilizzata anche per approfondire la politica della 'doppia riduzione', al fine di alleggerire il peso che grava sugli studenti della scuola dell'obbligo, ha concluso il Ministro. (XINHUA)