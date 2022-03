Cina: continua ricerca su luogo del disastro aereo

(XINHUA) - NANNING, 28 MAR - Il lavoro di ricerca nel sito del recente disastro aereo avvenuto nel sud della Cina sta continuando dopo che ieri è stata trovata la seconda scatola nera. È quanto dichiarato da Zhu Tao, capo dell'ufficio per la sicurezza aerea della Civil Aviation Administration of China, durante una conferenza stampa tenutasi oggi.

A mezzogiorno di oggi, sono 15.640 le persone che sono state inviate a cercare nell'area centrale e in quelle circostanti all'incidente aereo, che coprono circa 370.000 metri quadrati.

Secondo il funzionario, sono stati recuperati 36.001 rottami aerei e componenti.

All'esterno dell'area centrale, si sono aggiunti cinque gruppi muniti di droni per aiutare nella ricerca, e copriranno un'area di circa 9,55 milioni di metri quadrati.

Il Boeing 737, partito da Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, e diretto a Guangzhou, capoluogo della provincia del Guangdong, si è schiantato in una zona montuosa nella contea di Tengxian, nel Guangxi, alle 14:38 circa del 21 marzo. Tutte le 132 persone a bordo dell'aereo sono rimaste uccise. (XINHUA)