Covid: a Shanghai test rapido per 14 mln di persone

(XINHUA) - SHANGHAI, 27 MAR - Più di 14 milioni di residenti nel centro economico cinese di Shanghai si sono sottoposti a test antigenici per lo screening delle infezioni da Covid-19, come reso noto oggi in conferenza stampa dalla Commissione sanitaria municipale.

Wu Qianyu, un funzionario dell'ente ha precisato che il personale medico ha immediatamente eseguito il tampone molecolare su coloro che sono risultati positivi allo screening con i test rapidi, aggiungendo che l'adozione delle misure di controllo è stata messa in atto prima che fossero noti i risultati dei molecolari.

Ieri Shanghai ha lanciato un nuovo round di screening in tutta la città utilizzando sia i tamponi molecolari che i test antigenici al fine di contenere l'epidemia di Covid-19.

Nella stessa giornata, la megalopoli cinese ha registrato 45 nuovi casi confermati a trasmissione locale e 2.631 asintomatici, sempre trasmessi a livello locale. (XINHUA)