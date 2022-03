Cina: recuperata seconda scatola nera schianto aereo

(XINHUA) - NANNING, 27 MAR - È stata recuperata oggi la seconda scatola nera dell'aereo della China Eastern Airlines precipitato lunedì 21 marzo nella regione autonoma Guangxi Zhuang della Cina meridionale; lo ha fatto sapere il quartier generale nazionale di risposta alle emergenze per l'incidente.

L'aereo Boeing 737, che era partito da Kunming, capoluogo della provincia cinese sudoccidentale dello Yunnan, in direzione Guangzhou, capoluogo provinciale del Guangdong, si è schiantato in una zona montuosa nella contea di Tengxian, nel Guangxi, intorno alle ore 14:38 di lunedì (ora locale). Secondo il quartier generale, non vi sono superstiti tra le 132 persone a bordo del velivolo.

La prima scatola nera dell'aereo, che si ritiene sia il registratore vocale della cabina di pilotaggio, è stata recuperata mercoledì. Per quest'ultima, sono in corso le operazioni per il download e l'analisi dei dati. (XINHUA)