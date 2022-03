Cina: più sostegno rivitalizzazione rurale nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - Nel 2021, la China Development Bank ha incrementato il suo supporto in termini di prestiti al fine di far avanzare la rivitalizzazione rurale su tutti i fronti.

L'anno scorso infatti, come precisato dallo stesso istituto, la banca ha offerto 594,8 miliardi di yuan (93,5 miliardi di dollari) in prestiti, promuovendo aree chiave tra cui l'avanzamento della modernizzazione del settore agricolo e fornendo supporto di 'follow-up' per coloro che si sono trasferiti da aree inospitali.

Quasi la metà dei prestiti sono stati utilizzati a sostegno di aree sollevate dalla povertà, allo scopo di aiutarle a consolidare i risultati della riduzione dell'indigenza.

Sul totale, ammontano a 146,8 miliardi di yuan i fondi concessi in prestito per sostenere la costruzione di infrastrutture nelle zone rurali e per potenziare le forniture in termini di acqua, elettricità, viabilità, gas e Internet.

L'istituto bancario ha inoltre istituito prestiti speciali per l'aratura primaverile per tre anni consecutivi, nel tentativo di sostenere la produzione e la circolazione dei mezzi di produzione agricola e garantire la fornitura di prodotti agricoli. (XINHUA)