Cina: nel 2021 espansione per settore fiduciario

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - Lo scorso anno il settore fiduciario cinese ha registrato un'espansione costante, invertendo la tendenza alla contrazione registrata dal 2018.

È quanto evidenziano i dati di settore diffusi dalla China Trustee Association (Cta), secondo i quali il patrimonio fiduciario in essere del Paese ha raggiunto 20.550 miliardi di yuan (3.230 miliardi di dollari) alla fine del 2021, in aumento dello 0,29% rispetto all'anno precedente e facendo segnare un incremento di 110 miliardi di yuan, pari allo 0,52%, da quello rilevato alla fine del terzo trimestre.

Per Zhou Xiaoming, un direttore non esecutivo della Cta, la portata degli asset fiduciari gestiti da tale settore ha riportato una crescita negativa dal 2018 al 2020.

Tuttavia, nonostante la contrazione della portata degli asset fiduciari dal 2018, i dati della Cta mostrano che i ricavi operativi del settore fiduciario si sono mantenuti relativamente stabili.

L'associazione ha infine precisato che l'anno scorso, il profitto totale dell'industria ha raggiunto 60,17 miliardi di yuan, in crescita del 3,17% rispetto all'anno precedente.

(XINHUA)