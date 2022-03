Cina: nel 2021 aumentata spesa per servizi cloud

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - La spesa cinese per i servizi di infrastruttura cloud ha registrato un forte slancio di crescita nel 2021 mentre la domanda di consumo innescata dall'emergenza Covid e la spinta della digitalizzazione aziendale hanno sostenuto lo sviluppo del mercato.

È quanto emerge da un rapporto di settore diramato dalla società di ricerche nel mercato tecnologico Canalys.

Secondo quest'ultima, la spesa del Paese per i servizi di infrastruttura cloud è aumentata infatti del 45% su base annua, toccando l'anno scorso i 27,4 miliardi di dollari.

Per la società di ricerche di mercato, la domanda di consumo innescata dal Covid, in ambiti quali telelavoro, apprendimento online ed e-commerce, è rimasta un fattore chiave di crescita, e, poiché le aziende più tradizionali hanno accolto con entusiasmo la trasformazione digitale, anche la domanda di servizi cloud è aumentata.

Canalys prevede che il mercato delle infrastrutture cloud in Cina raggiungerà 85 miliardi di dollari entro il 2026.

I primi quattro fornitori di servizi cloud nel Paese sono Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud e Baidu Ai Cloud, i quali, secondo la società, rappresentano oltre l'80% della spesa totale della Cina. (XINHUA)