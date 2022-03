Cina: iniziati lavori giacimento gas Mare di Bohai

(XINHUA) - TIANJIN, 27 MAR - Sono iniziati ieri i lavori di costruzione per la prima fase del progetto di un nuovo giacimento di gas naturale nel Mare di Bohai, come reso noto dal suo costruttore.

Il giacimento in questione, noto come Bozhong 19-6, è stato scoperto nel 2019 nel tratto centrale del Mare di Bohai e possiede riserve accertate per oltre 150 milioni di metri cubi di petrolio e quasi 200 miliardi di metri cubi di gas naturale.

La compagnia costruttrice, la Offshore Oil Engineering Co., Ltd., è una società quotata in borsa con sede a Tianjin e controllata dalla China National Offshore Oil Corporation.

La prima fase del progetto prevede la realizzazione di una piattaforma centrale di elaborazione, tre piattaforme 'testa pozzo' senza equipaggio e quattro cosiddetti 'jacket' in tre siti presso le città di Qingdao e Tianjin.

Il progetto di sviluppo dell'area pilota del giacimento è entrato in funzione nell'ottobre 2020, con picco di produzione pari a 1 milione di metri cubi di gas naturale e a 950 metri cubi di petrolio condensato al giorno. (XINHUA)