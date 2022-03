Cina: alle stelle vendite veicoli a nuova energia

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - La produzione e le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina sono salite alle stelle nel primo bimestre dell'anno, nonostante gli aumenti dei prezzi delle materie prime e la pandemia di Covid-19.

È quanto emerge da un rapporto di settore della China Academy of Information and Communications Technology.

Stando a quest'ultimo infatti da gennaio a febbraio, sono stati prodotti circa 820.000 Nev, con un aumento pari a 1,6 volte rispetto all'anno precedente.

Nel bimestre, le vendite di veicoli a nuova energia hanno raggiunto all'incirca quota 765.000, aumentando di 1,5 volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, come si evince dal rapporto.

Nel documento si sottolinea anche che, nel medesimo intervallo di tempo, il tasso di penetrazione del mercato Nev si è attestato al 17,9%.

Inoltre, secondo quest'ultimo, i veicoli a nuova energia prodotti in Cina sono diventati più popolari tra i consumatori esteri con le esportazioni in aumento del 381,7% su base annua, giunte all'incirca a quota 105.000. (XINHUA)