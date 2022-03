Cina: +5% profitti industriali nel primo bimestre

(XINHUA) - PECHINO, 27 MAR - I profitti delle principali imprese industriali della Cina sono aumentati del 5% su base annua nel primo bimestre del 2022. È quanto mostrato oggi dai dati ufficiali del National Bureau of Statistics.

Stando a questi ultimi, durante il periodo le imprese industriali con un fatturato annuale di almeno 20 milioni di yuan (3,14 milioni di dollari) hanno visto i loro profitti combinati raggiungere quota 1.160 miliardi di yuan.

Nell'intervallo gennaio-febbraio, le entrate di queste imprese sono salite del 13,9% su base annua arrivando a 19.400 miliardi di yuan, e in 21 dei 41 settori è stata osservata una crescita dei profitti.

Alla fine di febbraio, il totale delle loro attività ammontava a 142.240 miliardi di yuan, con un incremento del 10,4% rispetto all'anno precedente mentre le passività erano invece pari a 80.030 miliardi di yuan, in crescita del 10,2%. Il rapporto passività/attività era pari al 56,3%, in calo di 0,1 punti percentuali su base annua. (XINHUA)