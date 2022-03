Tecnologia cloud crea nuovi standard per Giochi

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 non sono stati solo una piattaforma per gli atleti di tutto il mondo per sfidare sé stessi e dedicarsi allo spirito olimpico, ma anche un nuovo punto di riferimento della tecnologia cloud, dal momento che tutti i sistemi centrali di Pechino 2022 sono stati gestiti con questa modalità.

"Grazie al nostro partner Alibaba Cloud, questa è stata la prima volta in cui abbiamo effettivamente tenuto i Giochi Olimpici Invernali sul cloud", ha rivelato a Xinhua Ilario Corna, Chief Information Technology Officer del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) in un'intervista esclusiva, precisando: "attraverso queste innovazioni siamo stati in grado di fornire effettivamente Giochi più tempestivi, più efficienti e più sostenibili, e di fatto abbiamo dettato nuovi standard per le Olimpiadi".

Nel 2018, Olympic Broadcasting Services (Obs) e Alibaba Cloud hanno lanciato Obs Cloud, una soluzione di broadcasting innovativa che opera sul cloud, utilizzata per la prima volta ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 offrendo un totale di 9.500 ore di trasmissione di contenuti.

A Pechino 2022, sono state oltre 6.000 le ore di contenuti ad essere forniti in diretta agli emittenti di tutto il mondo tramite Obs Cloud. "Siamo stati in grado di lanciare l'Obs Cloud, che viene utilizzato da tutte le emittenti del mondo per ottenere i contenuti che vengono prodotti alle Olimpiadi Invernali", ha spiegato Corna. (SEGUE)