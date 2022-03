Tecnologia cloud crea nuovi standard per Giochi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - Il Chief Information Technology Officer ha descritto il servizio cloud come "innovativo" in quanto ha permesso a molte delle emittenti e dei partner del Cio di "stabilire nuovi record in termini di consumo di contenuti".

"Siamo sempre visti come pionieri nella campo della tecnologia", ha detto Corna: "quando vediamo ciò che potremmo fare nel cloud, siamo molto sicuri che questo ci possa aiutare a muoverci verso i nostri obiettivi di trasformazione digitale".

Secondo Corna, rispetto alla trasmissione satellitare tradizionale, l'offerta nel cloud è più innovativa, sostenibile e lascerà un'eredità al mondo.

"Innovativo, perché abbiamo davvero cambiato le modalità rispetto a ciò che veniva fatto in precedenza", ha spiegato Corna riferendosi ai furgoni di trasmissione esterna (Ob van) e alle sale server: "quindi ora che abbiamo spostato i sistemi nel cloud, diventa tutto molto più agile".

"Sostenibile, perché la trasmissione cloud ha un costo molto più ridotto, e in linea con l'obiettivo dell'Agenda Olimpica 2020+5 del Cio volta a ridurre il costo dei Giochi, penso che questo supporti effettivamente il nostro percorso nel miglioramento della sostenibilità", ha proseguito Corna.

"Attualmente con la conoscenza e l'esperienza che le persone hanno avuto nel cloud e nella cyber security, abbiamo creato un'eredità che possiamo portare avanti", ha aggiunto l'operatore del Cio.

Oltre ai cambiamenti e ai benefici che frutta alle emittenti, la popolazione avrà anche un'esperienza completamente nuova grazie all'ausilio del cloud.

"Vogliamo portare i dati alle persone", ha spiegato Corna, "in modo da poter creare una nuova fan base e possibilmente introdurre la generazione più giovane a diverse discipline e far crescere effettivamente la comunità sportiva". (XINHUA)