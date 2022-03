Prestiti in sospeso a ditte sci-tech +23,2% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - Il saldo dei prestiti delle istituzioni bancarie e finanziarie cinesi alle imprese basate sulla tecnologia è salito del 23,2% alla fine del 2021 dall'inizio dell'anno, stando ai dati della China Banking and Insurance Regulatory Commission, dai quali emerge che l'aumento è stato superiore di 12,1 punti percentuali rispetto al tasso di crescita medio di tutti i prestiti.

Per la fine del 2021, gli istituti bancari a livello nazionale avevano istituito 959 filiali in Cina collegate ai settori della scienza e della tecnologia, con un incremento del 14,4% rispetto al 2020.

Lo scorso anno, la commissione ha esortato le banche e gli istituti di assicurazione a fornire migliori servizi per l'innovazione sci-tech. (XINHUA)