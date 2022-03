Covid:Shanghai, test antigenici per individuare casi

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 MAR - Shanghai ha lanciato oggi un nuovo round di screening in tutta la città utilizzando sia tamponi molecolari che antigenici nel contesto degli sforzi più recenti della cittadina finalizzati a contenere l'epidemia di Covid-19.

L'azione giunge in un momento in cui la metropoli sta tentando di tenere sotto controllo la ripresa dei contagi di Covid-19. Nella giornata di ieri a Shanghai sono stati infatti riportati 38 casi locali confermati e 2.231 portatori asintomatici.

Le autorità sanitarie hanno iniziato a utilizzare tattiche di screening differenziate in tutti i sottodistretti e le municipalità sulla base del livello di rischio del luogo, al fine di individuare tutte le infezioni e fermare la trasmissione nelle comunità, ha spiegato Wu Jinglei, direttore della commissione sanitaria municipale di Shanghai.

Lo screening con test molecolari si applica alle aree chiave del focolaio, per un totale di 23 sottodistretti, mentre i tamponi antigenici vengono utilizzati per le zone non principali, ha precisato Wu oggi nel corso di una conferenza stampa.

Le autorità locali stanno imponendo una gestione a circuito chiuso per le zone chiave in cui alle persone non è consentito uscire prima di aver ottenuto i propri risultati ai test molecolari.

Wu ha inoltre affermato che le autorità locali hanno ripristinato sette sedi, incluse strutture ospedaliere e stadi, con l'obiettivo di porre in quarantena i casi lievi e i portatori asintomatici.

Il direttore della commissione sanitaria municipale della metropoli ha inoltre ordinato agli ospedali di adottare misure di controllo scientifiche e mirate al fine di ridurre l'impatto sulla disponibilità di servizi medici per altri pazienti malati.

(XINHUA)