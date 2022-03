Covid: Jilin, vice premier sollecita misure rigorose

(XINHUA) - CHANGCHUN, 26 MAR - La vice premier cinese Sun Chunlan ha richiesto ieri misure rigorose, tra cui test molecolari di massa e un'accurata individuazione di contatti, al fine di contenere la diffusione del Covid-19 nella provincia cinese nord-orientale dello Jilin.

Sun, la quale è anche membro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, ha condiviso tali osservazioni nel corso di un incontro sulla prevenzione e sul controllo del virus nella città di Jilin.

Sottolineando la natura complessa, ardua e duratura del lavoro di monitoraggio del Covid-19 a Jilin, Sun ha specificato che nei prossimi tre-cinque giorni dovrebbe essere presa una serie di misure complete finalizzate a garantire che le categorie a rischio vengano identificate e poste in isolamento in modo tale da frenare la diffusione del virus tra la popolazione.

Nei giorni scorsi, la vice premier ha ispezionato comunità, strutture ospedaliere, case di cura, siti di campionamento molecolare e strutture destinate ai test, e ha sollecitato una risposta più tempestiva per adattarsi alla trasmissione delle varianti di Omicron.

È necessario lavorare al fine di garantire una fornitura di beni di prima necessità e soddisfare le esigenze di farmaci e cure mediche delle persone, ha precisato Sun.

Uno screening di alta qualità dovrebbe essere condotto su base giornaliera, e tutti coloro che risultano positivi ai tamponi dovrebbero essere inviati immediatamente in ospedali designati o temporanei, ha concluso la vice premier. (XINHUA)