Covid: a Shanghai gli expat operano come volontari

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 MAR - Eva Serrano, una spagnola che abita nel centro economico cinese di Shanghai, ha deciso di fare la sua parte diventando una volontaria per la prevenzione dell'epidemia per la sua comunità, dal momento che la città sta affrontando una nuova recrudescenza di Covid-19.

"Credo che le misure di prevenzione e controllo della Cina siano efficaci, quindi ho scelto di operare come volontaria", ha rivelato Serrano, presidente di Inditex Greater China.

Situata nel distretto di Jing'an nel centro di Shanghai, la comunità di Serrano ha recentemente avviato una campagna di test molecolari gratuiti della durata di 24 ore che ha interessato oltre 50.000 residenti.

Lavorando insieme a otto dei suoi colleghi cinesi, Eva si è occupata di aiutare gli abitanti a prenotare il proprio tampone utilizzando il telefono cellulare.

"La prevenzione e il controllo dell'epidemia sono responsabilità di tutta la società, e io voglio dare il mio contributo per contenere la diffusione del virus", ha notato Serrano.

Serrano è solo una dei tanti stranieri residenti che vivono a Shanghai e che hanno contribuito nella lotta contro l'ultimo focolaio.

Nel contesto di un nuovo picco di contagi, diverse città cinesi con positivi hanno aderito all'approccio dinamico zero-Covid adottando una serie di misure, tra cui test di massa e gestione a circuito chiuso. (SEGUE)