Covid: a Shanghai gli expat operano come volontari (2)

(XINHUA) - SHANGHAI, 26 MAR - Anche Park Changjoo, cittadino della Repubblica di Corea, ha avuto un ruolo nella prevenzione dell'epidemia e nel lavoro di monitoraggio di una comunità di Shanghai in cui oltre il 30% dei residenti sono suoi connazionali.

Nel corso di un recente screening di nuovi casi di Covid-19, agli abitanti della comunità situata nel distretto di Minhang è stato chiesto di non lasciare le proprie abitazioni per 48 ore.

Avendo vissuto a Shanghai per 20 anni, Park si è offerto volontario per fornire ai residenti servizi di traduzione e guida per i tamponi molecolari, e ha inoltre tradotto in coreano le misure di prevenzione e monitoraggio dell'epidemia di Shanghai, condividendole poi nel suo gruppo di social media con oltre 1.100 residenti nel centro.

"La prevenzione e il controllo dell'epidemia riguarda tutti coloro che si trovano qui. Indipendentemente dalla nazionalità, stiamo lavorando insieme per fermare la diffusione del virus nella comunità", ha affermato Park. (XINHUA)