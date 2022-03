Cina: vendite veicoli commerciali in calo a febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - La produzione e le vendite di veicoli commerciali in Cina sono diminuite nel mese di febbraio, stando ai dati più recenti del settore.

Le cifre della China Association of Automobile Manufacturers mostrano che il mese scorso la produzione di veicoli commerciali è arrivata a 279.000 unità, in calo del 18,3% anno su anno, mentre le vendite hanno raggiunto 250.000 unità, con una diminuzione del 16,6% su base annua.

Durante i primi due mesi del 2022, la produzione e le vendite di veicoli commerciali in Cina si sono attestate rispettivamente a circa 624.000 e 594.000 unità, in calo del 24% e del 21,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le vendite di automobili della Cina nel mese di febbraio sono aumentate del 18,7% anno su anno arrivando a 1,74 milioni di unità, stando a quanto emerge dai precedenti dati dell'associazione. (XINHUA)