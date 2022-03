Cina: settore logistico registra crescita costante

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - Il settore logistico cinese ha registrato una crescita costante nei primi due mesi del 2022, come mostra un rapporto della China Federation of Logistics and Purchasing.

Stando al documento, il valore della logistica sociale è cresciuto del 7,2% anno su anno nei primi due mesi arrivando a 51.800 miliardi di yuan (circa 8.130 miliardi di dollari), superando il livello pre-pandemico del 2019.

La logistica per i prodotti industriali è salita invece del 7,5%, mentre quella della produzione high-tech e della creazione di attrezzature è cresciuta rispettivamente del 14,4% e del 9,6%.

