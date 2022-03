Cina: primo pagamento di progetto con yuan digitale

(XINHUA) - NANCHINO, 26 MAR - Tre pagamenti relativi a progetti di costruzione sono stati effettuati con successo con la valuta digitale cinese, conosciuta anche come e-Cny, nella città cinese orientale di Suzhou nella giornata di ieri. Lo ha reso noto il dipartimento locale di finanza digitale.

Tale evento segna la prima volta in cui lo yuan digitale è stato utilizzato per il pagamento di progetti in settori quali l'immobiliare e il paesaggio urbano, hanno precisato le autorità dell'ufficio di sviluppo della finanza digitale di Suzhou High-Speed Rail New Town, una delle attuali regioni pilota del Paese per l'utilizzo dello yuan digitale.

La transazione totale di 554.950 yuan (circa 87.183 dollari) è stata completata attraverso i portafogli digitali di yuan della Industrial and Commercial Bank of China e della China Construction Bank nell'arco di qualche secondo.

"Questa è la prima volta in cui abbiamo testato lo yuan digitale. Il trasferimento è veramente più rapido, più sicuro e più conveniente", ha dichiarato Lu Wei, direttore generale della Suzhou Baorong Construction Project Management Co. Ltd., oltre che beneficiario del progetto.

Più di 40 scenari pilota di yuan digitali sono stati sviluppati a Suzhou High-Speed Rail New Town, anche in campi quali il pagamento di bollette elettriche, l'acquisto di biglietti della metropolitana e i servizi di alloggio e ristorazione, ha spiegato Zhou Xilang, vice direttore dell'ufficio di sviluppo della finanza digitale della nuova cittadina.

Le transazioni di yuan digitali della Cina hanno raggiunto quasi 87,57 miliardi di yuan alla fine del 2021, grazie all'intensificazione in termini di ricerca del Paese, e all'utilizzo pilota della valuta digitale della banca centrale.

Gli sforzi della Cina nello sviluppo della sua valuta digitale della banca centrale sono iniziati nel 2014, quando sono stati condotti i primi studi pertinenti, a cui nel 2017 sono seguite mosse da parte dell'istituzione bancaria volte ad un impegno nella ricerca e nella cooperazione allo sviluppo con le banche commerciali e le società Internet. (XINHUA)