Cina: mercato servizi cloud aumenta nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - Il mercato cinese per i servizi di infrastruttura cloud si è espanso rapidamente nel 2021, stando a un rapporto pubblicato da Canalys, società di ricerche sul mercato globale specializzata nei mercati tecnologici.

La portata del mercato cinese nei servizi di infrastruttura cloud è aumentata del 45% arrivando a 27,4 miliardi di dollari, secondo quanto emerge dai dati.

Solamente nel quarto trimestre del 2021, la scala di mercato del Paese per i servizi di infrastruttura cloud si è attestata a 7,7 miliardi di dollari, in crescita del 33% anno su anno.

Canalys ha reso noto che nel contesto della pandemia attualmente in corso, il consumo in settori quali luoghi di lavoro in rete e servizi educativi, oltre che e-commerce, è stato il motore principale della crescita ad alta velocità.

Il rapporto ha previsto che il mercato cinese dei servizi di infrastruttura cloud raggiungerà 85 miliardi di dollari nel 2026, con un tasso di crescita composto del 25% in un periodo di cinque anni. (XINHUA)