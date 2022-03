Cina: entrate di Xiaomi cresciute del 33,5% nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - La società cinese di elettronica Xiaomi ha riportato una solida crescita in termini di ricavi nel 2021, mentre sia le sue spedizioni annuali che la quota di mercato hanno raggiunto un livello record.

Nel 2021, le entrate commerciali della società sono aumentate del 33,5% anno su anno a 328,3 miliardi di yuan (circa 51,5 miliardi di dollari).

Il produttore di smartphone con sede a Pechino ha reso noto che il suo utile netto corretto dello scorso anno ha raggiunto 22 miliardi di yuan, in crescita del 69,5% su base annua.

Nella sua più recente dichiarazione l'azienda ha comunicato che le entrate di Xiaomi nel quarto trimestre del 2021 sono aumentate del 21,4% anno su anno arrivando a 85,6 miliardi di yuan, con i suoi profitti netti corretti in crescita del 39,6% per un totale di 4,5 miliardi di yuan.

Xiaomi si è classificata al terzo posto nella classifica globale in termini di spedizioni di smartphone per il 2021, con una quota di mercato del 14,1%, stando a quanto afferma la società. (XINHUA)