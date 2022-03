Cina: debito estero aumenta nel 2021

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - Il debito estero in sospeso della Cina si è attestato a circa 2.750 miliardi di dollari alla fine del 2021, stando ai dati della State Administration of Foreign Exchange, dai quali emerge che il saldo era di 50,1 miliardi di dollari in più rispetto alla fine di settembre 2021.

"L'aumento del debito estero è derivato principalmente dagli investitori stranieri che hanno aumentato le proprie partecipazioni di obbligazioni denominate in yuan", ha spiegato Wang Chunying, vice direttore dell'amministrazione.

La crescita economica della Cina e gli sforzi per l'apertura hanno contribuito alla crescita, ha aggiunto Wang, e il rischio del debito estero del Paese è generalmente sotto controllo.

La proporzione del debito a medio e lungo termine era del 47% al termine del 2021, stabile rispetto al livello registrato alla fine di settembre, ha precisato Wang.

I principali indicatori del debito estero della nazione, quali l'indice di passività, il rapporto di indebitamento e il quoziente di servizio del debito, rientrano nelle soglie riconosciute a livello internazionale, ha concluso Wang.

