Cina: costante espansione industria manifatturiera

(XINHUA) - PECHINO, 26 MAR - L'industria manifatturiera cinese dell'elettronica si è mantenuta in costante espansione durante i primi due mesi dell'anno, stando a un rapporto della China Academy of Information and Communications Technology.

Da gennaio a febbraio, il valore aggiunto dei principali produttori di elettronica è aumentato del 12,7% su base annua, rispetto alla crescita del 7,5% registrata complessivamente nel settore industriale, si legge nel rapporto, aggiungendo che tale settore ha contribuito enormemente alla crescita industriale del Paese.

Nel periodo di due mesi, il tasso di crescita degli investimenti in asset fissi nell'industria manifatturiera elettronica è stato del 35,1%, ovvero 15,3 punti percentuali in più rispetto alla crescita degli investimenti industriali nazionali.

Il valore delle esportazioni di prodotti elettronici cinesi è aumentato dell'11,4% su base annua durante il periodo, mentre a causa dell'alta base di confronto dello scorso anno, il tasso di crescita era 5,5 punti percentuali inferiore alla media industriale nazionale, in base a quanto emerge dal rapporto. (XINHUA)