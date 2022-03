Accordo Kenya-Huawei per aumentare capacità Ict

(XINHUA) - NAIROBI, 26 MAR - Il Kenya e Huawei hanno siglato ieri un accordo con l'obiettivo di aumentare la capacità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Ict) nel Paese.

Joe Mucheru, segretario di gabinetto del ministero dell'Industria e dell'Informatica, dell'Innovazione e delle Politiche Giovanili ha affermato nella capitale keniota, Nairobi, che in base all'accordo, nei prossimi tre anni saranno un totale di 20.000 i kenioti che riceveranno una formazione, di cui 12.500 dipendenti pubblici.

"Apprezziamo l'impegno e il sostegno fornito da Huawei non solo per lo sviluppo dell'infrastruttura Ict del Kenya, ma anche per elevare le competenze del settore a vari livelli", ha dichiarato Mucheru nel corso di una cerimonia in cui 12 dipendenti pubblici sono stati premiati per le loro eccezionali prestazioni nell'ambito del programma di sviluppo delle capacità di Huawei.

Dal 2020, il colosso delle telecomunicazioni cinese ha formato 1.500 dipendenti pubblici su vari aspetti dell'Ict.

Mucheru ha osservato che il progetto di formazione di Huawei è il più grande del suo genere nella storia del Paese ed è analogo alla componente di sviluppo del software nel contesto dello sviluppo delle capacità Ict.

Secondo l'accordo, Huawei Kenya Engineering Training Academy diventerà un centro di formazione autorizzato per le competenze sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Mucheru ha reiterato che l'accordo con l'azienda tecnologica cinese segue l'impegno della nazione volto ad accrescere il numero di servizi a cui i kenioti possono accedere in rete nel tentativo di facilitare le prestazioni pubbliche e la fornitura di informazioni.

Will Meng, Ceo di Huawei Kenya, ha spiegato che combinare le capacità del settore privato con quelle del settore pubblico si è dimostrato un approccio di successo per sbloccare il potenziale della nazione.

"Crediamo che fornire formazione ai funzionari pubblici nell'uso della tecnologia sia essenziale per attuare molti piccoli miglioramenti che hanno impatti sostanziali, liberando in questo modo il potenziale dei governi", ha concluso Meng.

(XINHUA)