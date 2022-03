Gli sforzi della Cina per combattere carenza acqua

(XINHUA) - TIANJIN, 25 MAR - Fan Lanchi, 58 anni, ricorda ancora il sapore di una tazza di tè bevuta 39 anni fa, quando era uno studente della Nankai University.

Il tè era un regalo per i residenti della città di Tianjin, nel nord della Cina, che segnava il completamento di un progetto di deviazione dell'acqua dal fiume Luanhe nella vicina provincia di Hebei fino a Tianjin, in un momento in cui la città stava soffrendo di carenza d'acqua.

"Aveva un sapore così dolce", rammenta Fan, che oggi è un funzionario del ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente cinese, che lavora per proteggere le risorse idriche nel bacino del fiume Haihe.

Adesso la tazza da tè di Fan viene spesso riempita con l'acqua del fiume Yangtze, grazie al progetto di deviazione dell'acqua South-to-North Water Diversion Project, che ha garantito benefici a più di 140 milioni di persone e ha ottimizzato i modelli di sviluppo economico di più di 40 città di grandi e medie dimensioni. (SEGUE)