Gli sforzi della Cina per combattere carenza acqua

(XINHUA) - TIANJIN, 25 MAR - Fan Lanchi, 58 anni, ricorda ancora il sapore di una tazza di tè bevuta 39 anni fa, quando era uno studente della Nankai University.

Il tè era un regalo per i residenti della città di Tianjin, nel nord della Cina, che segnava il completamento di un progetto di deviazione dell'acqua dal fiume Luanhe nella vicina provincia di Hebei fino a Tianjin, in un momento in cui la città stava soffrendo di carenza d'acqua.

"Aveva un sapore così dolce", rammenta Fan, che oggi è un funzionario del ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente cinese, che lavora per proteggere le risorse idriche nel bacino del fiume Haihe.

Adesso la tazza da tè di Fan viene spesso riempita con l'acqua del fiume Yangtze, grazie al progetto di deviazione dell'acqua South-to-North Water Diversion Project, che ha garantito benefici a più di 140 milioni di persone e ha ottimizzato i modelli di sviluppo economico di più di 40 città di grandi e medie dimensioni.

Fin dai tempi antichi, la Cina ha subito inondazioni in estate e ha combattuto con la siccità in inverno, con carenza d'acqua al nord e abbondanza al sud. Questa distribuzione ineguale delle risorse idriche in termini di tempo e spazio ha dato problemi alla nazione cinese per secoli.

"Il Paese ha compiuto grandi sforzi contro la mancanza d'acqua negli ultimi decenni", spiega Fan.

Il South-to-North Water Diversion Project è un primo esempio.

Questo sistema trasferisce l'acqua dal fiume Yangtze alle zone aride della Cina settentrionale attraverso tre percorsi (orientale, centrale e occidentale) ed è il più grande progetto di questo tipo al mondo.

Le prime fasi del percorso centrale e di quello orientale hanno iniziato a fornire acqua alla fine del 2014. Fino al 27 dicembre 2021, più di 7,3 miliardi di metri cubi d'acqua sono stati deviati verso Pechino.

La Cina ha anche cercato di risolvere il problema dell'acqua potabile nelle zone rurali.

Nel 2015 gli abitanti del villaggio di Qian'ganjian dell'Hebei, vicino alla capitale, bevevano ancora acqua piovana conservata in cantina. Il paese ha lottato con il problema dell'acqua per decenni e ha scavato 14 pozzi profondi. Tuttavia, nessuno di essi era in grado di produrre stabilmente acqua.

Alla fine del 2015, il 15esimo pozzo scavato dagli abitanti del villaggio ha dato finalmente i frutti sperati e il villaggio si è liberato della povertà.

Anni di grandi sforzi sono stati gradualmente ripagati. Con la possibilità nel 2020 per più dell'80% delle famiglie che vivono in zone rurali in Cina di avere accesso all'acqua corrente, gli abitanti di queste aree hanno detto addio alle varie difficoltà che hanno affrontato negli ultimi decenni per combattere la carenza d'acqua o la qualità delle risorse idriche inferiore alla norma.

Le risorse idriche totali della Cina erano di 2.325,67 miliardi di metri cubi nel 2011, quando la popolazione totale era di 1,347 miliardi. Nel 2020 queste due cifre sono salite rispettivamente a 3.160,52 miliardi e 1,412 miliardi.

"Il tasso di crescita delle risorse idriche totali della Cina negli ultimi dieci anni è superiore a quello della popolazione e questo significa che gli ardui sforzi del Paese asiatico per risolvere il problema della carenza d'acqua hanno avuto effetto", conclude Fan Lanchi. (XINHUA)