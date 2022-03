Gli sforzi della Cina per combattere carenza acqua (3)

(XINHUA) - TIANJIN, 25 MAR - Nel 2015 gli abitanti del villaggio di Qian'ganjian dell'Hebei, vicino alla capitale, bevevano ancora acqua piovana conservata in cantina. Il paese ha lottato con il problema dell'acqua per decenni e ha scavato 14 pozzi profondi. Tuttavia, nessuno di essi era in grado di produrre stabilmente acqua.

Alla fine del 2015, il 15esimo pozzo scavato dagli abitanti del villaggio ha dato finalmente i frutti sperati e il villaggio si è liberato della povertà.

Anni di grandi sforzi sono stati gradualmente ripagati. Con la possibilità nel 2020 per più dell'80% delle famiglie che vivono in zone rurali in Cina di avere accesso all'acqua corrente, gli abitanti di queste aree hanno detto addio alle varie difficoltà che hanno affrontato negli ultimi decenni per combattere la carenza d'acqua o la qualità delle risorse idriche inferiore alla norma.

Le risorse idriche totali della Cina erano di 2.325,67 miliardi di metri cubi nel 2011, quando la popolazione totale era di 1,347 miliardi. Nel 2020 queste due cifre sono salite rispettivamente a 3.160,52 miliardi e 1,412 miliardi.

"Il tasso di crescita delle risorse idriche totali della Cina negli ultimi dieci anni è superiore a quello della popolazione e questo significa che gli ardui sforzi del Paese asiatico per risolvere il problema della carenza d'acqua hanno avuto effetto", conclude Fan Lanchi. (XINHUA)