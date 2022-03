Gli sforzi della Cina per combattere carenza acqua (2)

(XINHUA) - TIANJIN, 25 MAR - Fin dai tempi antichi, la Cina ha subito inondazioni in estate e ha combattuto con la siccità in inverno, con carenza d'acqua al nord e abbondanza al sud.

Questa distribuzione ineguale delle risorse idriche in termini di tempo e spazio ha dato problemi alla nazione cinese per secoli.

"Il Paese ha compiuto grandi sforzi contro la mancanza d'acqua negli ultimi decenni", spiega Fan.

Il South-to-North Water Diversion Project è un primo esempio.

Questo sistema trasferisce l'acqua dal fiume Yangtze alle zone aride della Cina settentrionale attraverso tre percorsi (orientale, centrale e occidentale) ed è il più grande progetto di questo tipo al mondo.

Le prime fasi del percorso centrale e di quello orientale hanno iniziato a fornire acqua alla fine del 2014. Fino al 27 dicembre 2021, più di 7,3 miliardi di metri cubi d'acqua sono stati deviati verso Pechino.

La Cina ha anche cercato di risolvere il problema dell'acqua potabile nelle zone rurali. (SEGUE)